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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الرابع للمصريين العائدين من الكويت إلى المدينة الجامعية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الفوج الرابع من المصريين العائدين من الكويت لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.
واطمئن «الخشت» على حسن استقبال جميع العائدين، وتعقيمهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوافرة على أبواب ومداخل المدينة وتسكينهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامتهم.
وقامت الجامعة بتوفير كميات كبيرة من المأكولات والمشروبات وكافة احتياجاتهم ومستلزماتهم، وفتح الكافيتريا بكامل طاقتها، وتم إعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ24 ساعة.
كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.
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اصابات
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