شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 233 مصريًا عائدين من بريطانيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الأحد، 233 من المصريين العالقين في بريطانيا على متن رحلة «مصر للطيران» وذلك حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه سيجري إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بالمطار، وتعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وذكر أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر أقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم، وذلك بمرافقة قوة تأمين بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الأمنية.

وصول المصريين العائدين من لندن إلى مرسى علم

وصول المصريين العائدين من لندن إلى مرسى علم

وصول المصريين العائدين من لندن إلى مرسى علم

وصول المصريين العائدين من لندن إلى مرسى علم