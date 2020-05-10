شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: «المسؤول الحكومي» ساهم في تحسين الخدمات للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن برنامج المسؤول الحكومي المحترف له بالغ الأثر على تحسين مستوى الخدمات لأبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة، وتحقيق رضا المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تخطو خطوات كبيرة في شتى القطاعات والمجالات للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف عبر المنصة التدريبية الرقمية للمتدربين من محافظات البحيرة والشرقية وكفر الشيخ، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية.

وأشار «آمنة» إلى أن البرنامج له دور هام في الاصلاح الإداري وتقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة في مختلف القطاعات خاصة مع اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي، وإتاحة التكنولوجيا والتواصل الإلكتروني ليتواكب مع النظم الحديثة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، أن البرنامج سيؤدى لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتحسينها في إطار رؤية مصر 2030 بهدف بناء الإنسان والهوية المصرية والقضاء على الفساد، مشيرة إلى أنه تم اختيار المشاركين في البرنامج عن طريق لجنة مستقلة تحقيقًا لمبدأ الشفافية والحيادية في الاختيار.