شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: وزير الزراعة يوافق على تخصيص أرض لإقامة محطة صرف صحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، موافقة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص قطعة أرض زراعية مملوكة للدولة على مساحة 10 أفدنة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة للصرف الصحى بمدينة بدر بمحافظة البحيرة.

وأوضح المحافظ أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثنى من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة شريطة تعهد أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية والمحلية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع، دون أي تعديات ودون أدنى مسئولية على الوزارة لدى حقوق الغير.