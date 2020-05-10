شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: «شاكوش مش سالك من جوه.. وحمو بيكا سبب نجاحه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقر المطرب عمر كمال، بأن نجم المهرجانات حمو بيكا سبب من أسباب شهرته هو وحسن شاكوش لأنهما تعاونا معه في فترة كان هو نجم الأغنية الشعبية الأول مما أضاف لهم خلال بداية مسيرتهم في الطرب الشعبي والمهرجانات.

وقال "كمال"، في لقاء ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»: «حمو بيكا من أسباب شهرتي أنا وشاكوش واللي يقول غير كده يبقى إنسان ناكر للجميل».

وأوضح عمر كمال، في لقاء ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، أن أول عمل له مع حمو بيكا حصد 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب وبعدها انطلقا هو وحسن شاكوش بمهرجان بنت الجيران، مؤكدً أن بيكا هو سبب من أسباب نجاحهم وبالأخص مع حسن شاكوش.

وتابع: «حمو بيكا طيب جدا وأنا كمان إنسان أبيض من جوه، ولكن حسن شاكوش هو مش سالك من جوه للي حواليه، ولكن حمو بيكا ممكن يتكلم كلام مش عارفه بس من جوه أبيض»، مؤكدا أن شخصيته ليست ضعيفة كمغني وسط نجوم طرب المهرجانات ولا يمكن أن يغني أغنية ليس راض عنها.