شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر ورئيس كهرباء القناة يدرسان ربط شلاتين بالشبكة الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، على إلزام جميع العاملين والمواطنين الذين يترددون على قطاع كهرباء البحر الأحمر وهندساته بمختلف المدن بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء العاملين مهمات الوقاية.

وأكد رئيس شركة كهرباء القناة خلال اجتماعه مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على إنهاء جميع المشاريع والمقايسات وخطط الإحلال والتجديد والتوسعات قبل ميعادها، ما كان له الأثر الكبير في نفوس المواطنين والمستثمرين.

كما اتفقا على دراسة مد خط كهربائي لربط مدينة شلاثين بالشبكة الموحدة من خلال منطقة برنيس، وذلك لتوصيل الكهرباء لجميع التجمعات والمشروعات القومية بهذه المنطقة الواعدة.