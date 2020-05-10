شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف موظفين اثنين لتقصيرهما في متابعة إجراءات مواجهة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بوقف مشرّفي المتابعة بالوحدة المحلية بالشوبك، التابعة لمركز الزقازيق، والمكلفين بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، عن العمل، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وذلك لتقصيرهما في أداء أعمالهما المكلفين بها، وعدم تحملهما مسؤولية متابعة الأزمة التي تمر بها المحافظة من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد مرور محافظ الشرقية المفاجئ على عدد من قري وتوابع مدينة الزقازيق مساء أمس، وورود عدد من الشكاوي تفيد عدم التزام المواطنين بقرار رئيس مجلس الوزراء لحظر التجوال، وعدم وقف كافة الأنشطة الجماعية، وعدم الغلق الكامل لدور المناسبات وذلك على مرأى ومسمع من مسؤولي الوحدة المحلية بالشوبك.

وتوجه المحافظ إلى قرية الشبانات للتحقق من الشكوي، وأثناء مروره تلاحظ له عدم التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وعدم التزام أصحاب عدد من المحال التجارية بقرار الغلق في الخامسة مساءا، ليأمر المحافظ بوقف المشرفين «ا. خ. ح»، «ش. ع. ع» عن العمل، واللذين تم تكليفهما من رئيس الوحدة المحلية بالشوبك بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء من حيث مواعيد غلق المحال وحظر تشغيل المطاعم لإستقبال الجمهور، والتأكد من الغلق الكامل للمقاهي ودور المناسبات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، والملاهي والأسواق والسويقات، وإحالتهما للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظه لعدم إلتزامهم بمهام عملهم المنوطين بتنفيذها.

وقال المحافظ، لن أسمح بأي تقصير في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء، ولن أترك فرصه لأي مسؤول أو مواطن للعبث بأرواح وحياة وصحة باقي المواطنين على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والقروية، بضرورة المرور الدائم وتنفيذ قرارات الغلق لجميع المحال التجارية في المواعيد المحددة من الخامسة مساء، وإلزام المواطنين بحظر التجوال من الساعه التاسعة مساءا وحتي السادسة صباحا، ومنع كافة أنواع وأشكال التجمعات وفض الأسواق الإسبوعية والسويقات العشوائية، ومتابعه أعمال النظافة والتطهير والتعقيم المستمر خلال ساعات حظر التجوال لكافة المنشآت الحكومية والخدمية، والشوارع الرئيسية والجانبية لتحجيم والحد من انتشار الفيروس، وتزايد أعداد المصابين بجائحة كورونا المستجد، وحرصا وحفاظا على صحه وسلامه جميع المواطنين على أرض المحافظة.

وناشد محافظ الشرقية جميع المواطنين بضروره توخي الحذر والإلتزام بطرق الوقاية الشخصية، وإرتداء الكمامات والقفازات في حال خروجهم من منازلهم سواء بالذهاب إلى أعمالهم أو شراء احتياجاتهم، وإستعمال المطهرات وتجنب التواجد في الأسواق والأماكن المزدحمة، والتي لا تتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة، وكذلك ناشد المحافظ المواطنين بالإلتزام بالمسافات البينية بينهم البعض، وإتباع مبدأ التباعد الاجتماعي حتى نستطيع أن نمر جميعا من هذه الأزمة بسلام بإذن الله.

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