شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض الاختيار لمشهد وفاته..توفيق فريج من بائع عسل لمؤسس بيت المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسلسل الاختيار بحلقة اليوم، مشهد لمصرع الإرهابي الأشهر "توفيق فريج" الذي كان يلقب نفسه بـ"أبو عبد الله"، مؤسس تنظيم بيت المقدس الإرهابي، الذي كان يعمل معه الإرهابي هشام عشماوي، وذلك في حادث سير بسيناء.

ويقدم الخليج 365، عدداً من المعلومات عن الإرهابي "توفيق فريج":

1 ـ مؤسس تنظيم بيت المقدس وكان يعمل بائع عسل.

2 ـ المتهم تم اعتقاله بعد سعيه لنشر أفكاره المتطرفة لجماعه مسماه التوحيد وخرج من محبسه فى 2009.

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3 ـ استقطب أفراد جماعته من مخالطيه ولم يستطيع تنفيذ عمليات عدائية فى البداية لعدم توفير الدعم المادى له.

4 ـ اختار المتهم هشام عشماوى لتدريب العناصر بدنيا.

5 ـ بدأ نشاط "فريج" وجماعته يزداد بعملياتهم العدائية بعد عام 2011.

6 ـ توفى مؤسس التنظيم توفيق فريج فى حادث سير بسيناء فى عام 2014.