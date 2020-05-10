شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى: منتجعات الجلالة السياحية منطقة جذب جديدة ذات طابع متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن منتجعات الجلالة مكان فريد به شواطئ وفنادق، وأيضا العديد من الخدمات السياحية على أعلى مستوى.

ونشر العنانى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، انستجرام، صورا من منتجعات السياحة، وعلق عليها قائلا، ‎"منتجعات الجلالة السياحية مكان فريد يجمع بين الطبيعة الجبلية الخلابة، والشواطئ البديعة، وبها فنادق وخدمات سياحية على مستوى عالمي.. ‎الجلالة.. منطقة جذب جديدة ذات طابع متميز ‏"



أثناء تفقد المشروع



التفقد بالكمامات

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المنتجع

من ناحية أخرى التقى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الأحد، مجموعة من مستثمري البحر الأحمر، بحضور اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وأعضاء مجلس إدارة الغرف الفندقية والسياحية، لبحث خطة فتح الفنادق وعودة الحركة السياحية خلال الأيام المقبلة، وذلك بأحد فنادق منطقة سهل حشيش جنوب الغردقة.

ومن المقرر أن يقوم وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية داخل بعض الفنادق والقرى السياحية، لمتابعة إجراءات وضوابط مواجهة فيروس كورونا المستجد، للاطمئنان على تنفيذ الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء لاستئناف السياحة الداخلية بنسبة 25%.