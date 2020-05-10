الجيش الليبى يعلن مقتل قائد الفيلق الثانى الموالى لتركيا محمد هنداوى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى الليبى مقتل قائد الفيلق الثانى الموالى لتركيا المدعو محمد هنداوى فى محور عين زارة قرب طرابلس، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى خالد المحجوب قد أكد أن ميليشيات طرابلس قتلت نائب رئيس المخابرات فى حكومة السراج عبد القادر التهامى.

وأشار المحجوب فى حديث لـ"سكاى نيوز عربية" إلى أن التهامى تعرض للخطف من قبل ميليشيات النواصى فى طرابلس، وقتل تحت التعذيب.

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ومنذ فترة تشهد طرابلس معارك بين ميليشيات تابعة للسراج وأخرى تابعة إلى باشاغا، فى ظل تنامى الصراع على النفوذ داخل حكومة طرابلس، فى وقت تتصدر المليشيات الإرهابية المشهد فى المدينة.

وفى أواخر أبريل الماضى، هاجمت ميليشيات "قوات الردع" مدعومة بعدد من المرتزقة السوريين، أحد مواقع ميليشيات "ثوار طرابلس"، بأمر من باشاغا الذى حوّل ميليشيات "الردع" إلى ذراع عسكرية لفرض توجهاته الإخوانية.