صورة اليوم.. مواطن يسجد شكرا لله بعد وصوله مدينة جامعة القاهرة لقضاء العزل الاحتياطى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة تعكس حب الدولة المصرية ومكانة مصر لدى المواطنين، سجد مواطن شكرا لله فور وصوله إلى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة اليوم الأحد، ضمن الفوج الرابع العائد من الكويت وذلك لقضاء فترة الحجر الصحى بالمدينة ضمن إجراءات الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

سجود المواطن لشكر الله فور وصولة إلى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، يعكس الحب للدولة المصرية وما اتخذتها الدولة من تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وجه العائدون من الخارج المقيمين في مدينة الطلاب التابعة لجامعة القاهرة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على حسن استقبالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استقبل الفوج الرابع من المصريين العائدين من الكويت، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطى لهم بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

واطمأن الدكتور الخشت، على حسن استقبال جميع العائدين، وتعقيمهم من خلال كبائن التعقيم الذاتى المتوافرة على أبواب ومداخل المدينة، وتسكينهم، وتوفير سبل الراحة لهم، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة يستقبل العائدين من الخارج

مواطن يسجد شكرا بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة بعد وصوله من الكويت

وقامت الجامعة، بتوفير كميات كبيرة من المأكولات والمشروبات؛ وكل احتياجاتهم ومستلزماتهم، وفتح الكافيتريا بكامل طاقتها، وتم إعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ24 ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.