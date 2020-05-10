شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المديريات بتحديد مدى جاهزية منصة أدمودو بالمدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، ومسئولى التعليم الفنى بالمحافظات بتحديد مدى جاهزية منصة أدمودو بالمدارس الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقى لاستقبال البحوث التطبيقية لطلاب المدارس الفنية فى جميع المحافظات من خلال التأشير بعلامة صح فى خانة الجاهزية وحال عدم الجاهزية تتم موافاة قطاع التعليم الفنى بالأسباب التى تخص كل مدرسة على حدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه عقب قرار تعليق الدراسة بجميع المدارس المصرية فى منتصف مارس 2020 لمواجهة تحدى وباء الكورونا تم اتخاذ عدد من الإجراءات التى استهدفت استمرار عملية تعليم الطلاب من منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى المدارس ومن هذه الإجراءات تفعيل المنصة التعليمية edmodo ، بجميع المدارس.

وأوضحت الوزارة، بناء على قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى باستبدال طريقة تقييم الطلاب بالأبحاث التطبيقية بدلا من الاختبارات التقليدية التحريرية للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2019 / 2020 خوفا على صحة وحياة الطلاب نتيجة التجمعات، ونظرا لاستقبال البحوث التطبيقية للطلاب إلكترونيا على منصة edmodo، يتم عمل ملف excel، موضحا به أسماء المدارس الفنية ونوعيتها "صناعى، زراعى، تجارى، فندقى" ومدى جاهزيه المنصة لاستقبال بحوث الطلاب بكل مدرسة من خلال التاأشيرة بعلامة (صح) وفى خانة جاهزيتها أو عدم جاهزيتها، وحال عدم جاهزيتها يرجى موافاتنا بالأسباب التي تخص كل مدرسة على حدة كما هو موضح بالجدول رقم 1 .

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وشددت الوزارة على ضرورة وجود إحصائية من نتائج الجدول رقم 1 توضح عدد المدارس التي قامت بتفعيل المنصة edmodo، لاستقبال بحوث الطلاب بكل نوعية وكذلكعدد المدارس التي لم تفعل المنصة كما هو موضح بالجدول رقم 2.