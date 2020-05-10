شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصينى أثناء تسليم دفعة ثانية من المساعدات الطبية: ندعم الجهود المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، عن سعادته لحضور تسليم دفعة ثانية من المساعدات الطبية من الجانب الصيني إلى وزارة الصحة المصرية، ومن ضمنها ١٠ ألف كمامة من نوع N95 و١٠ ألف بدلة وقائية و٧٠ ألف كاشف حمض نووي ويبلغ ثقلها ٤.٧ أطنان.

وقال إن الصين ومصر صديقان عزيزان وتدعم الصين الجهود المصرية لمكافحة فيروس وتثق بأن مصر سوف تتغلب عليه قريبا.



السفير الصينى



وقالت السفارة الصينية بالقاهرة على صفحتها على موقع "فيس بوك" "قدمت مصر دعما قويا للصين في مرحلة حاسمة لمكافحتها فيروس كورونا، وحالياً قد سيطرت الصين على الوباء وتقدم المساعدات لمصر على قدر استطاعتها كرد الجميل. وسوف تقدم الصين مزيد من المساعدات لمصر في المستقل."

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وكان قال السفير الصينى بالقاهرة حول مصنع الكمامات المشترك بين مصر والصين، إنه ستزيد الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة، والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، ما يساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية.



المساعدات الطبية الصينية

وأضاف ليتشيانج، فى المؤتمر السابع الذى تعقده السفارة الصينية بشأن جهود مكافحة كورونا، والذى تم تنظيمه عبر الانترنت، أن هذا المصنع سينتج كل يوم نصف مليون كمامة طبية، موضحا أن تشغيل هذا المصنع فى ظل انتشار الوباء يعكس تعزيز الشراكة والتعاون ويجسد استعداد الصين للتعاون مع الجانب المصرى لتحقيق التغلب النهائى على فيروس كورونا.



دفعة مساعدات

وقال السفير الصينى بالقاهرة، إنه بسبب الفيروس هناك تأجيل لزيارة بعض الوفود التجارية لمصر، ولكن رجال الأعمال الصينيين والمصريين يقيمون فيديوكونفراس لتعزيز الاتصال بينهم.