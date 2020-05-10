وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ 282 ألف حالة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجاوز وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم حاجز الـ 282 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 282 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تعافي 1313 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين من المرض في المملكة إلى 11457، بينما سجلت 1912 حالة جديدة ليصل إجمالي المصابين بالوباء إلى 39048، كما سجلت 7 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 246.

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