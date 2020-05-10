شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفع درجة التأهب بإحدى مدنها لمواجهة موجة محتملة لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الصين لمواجهة موجة محتملة ثانية لتفشى فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت اليوم رصد 14 إصابة بينها 11 فى مدينة شولان التى صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء، بحسب وكالات.

ورفعت سلطات مقاطعة جيلين درجة التأهب فى مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة عقب تأكيد إصابة امرأة فى 7 مايو.

ورفع المسئولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالى الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة فى 9 مايو، جميعهم من أفراد أسرة المرأة المصابة ومخالطيها.

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وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، مى فين، الأحد: "بالتوافق مع مقاييس الدولة لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائى فى مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع".

وأوضحت حكومة جيلين أن شولان عززت إجراءات مكافحة الفيروس بما فيها إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضرورى وإغلاق المدارس.

وذكرت لجنة الصحة الصينية الأحد، أنها سجلت 14 حالة جديدة فى البر الرئيسى الصينى، ما يمثل أكبر معدل منذ 28 أبريل.

وسجلت بين الإصابات الجديدة أول حالة منذ 35 يوما فى مدينة ووهان بمقاطعة هوبى وسط البلاد، حيث ظهر المرض فى أواخر العام الماضى.