شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة طيران تقل 233 مصريا عالقا فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الأحد، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من مطار هيثرو بلندن، تقل على متنها 233 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال عماد أمام، مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى، إنه فور وصول الرحلة وجه رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.

من جانبه قال الدكتور كريم هشام، نائب مدير الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من لندن لمرسى علم، تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر .

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وأضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر، لـ"الخليج 365"، أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

من جانبه قال أسامة منير، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة النقل إنه تم تجهيز أتوبيسات لنقل العائدين من الخارج الي الفنادق السياحية المخصصة كحجر صحي للعائدين من الخارج، ، واتباعا لتعليمات الحجر الصحي، يتم نقل أعداد صغيره من العائدين بالخارج داخل أتوبيسات كبيرة، مضيفا أن تكون الأوتوبيسات فى انتظار الركاب خارج صالة الوصول فى المطار فور انتهاء رجال الحجر الصحى من أعمالهم وإجراءات الفحص يتم نقلهم على الفور للفنادق المخصصة، وبصحبتهم فريق الحجر الصحى.

وكانمطار مرسى علم الدولى لستقبل صباح اليوم رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من واشنطن، تقل على متنها 298 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية التي أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه كشف مصدر بمطار مرسى علم الدولى أن رحلة الطيران التى وصلت صباح اليوم الأحد، تعد الرحلة الخامسة القادمة من مطار العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تقل على متنها 298 راكبا من المصريين العالقين بأمريكا، حيث قام رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم فور وصولها، بتوجيه معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.