شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: إصابات كورونا فى انخفاض مستمر ولدينا طريق طويل للسيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد برويس جونسون رئيس الوزراء البريطانى أن بريطانيا لديها طريق طويل للسيطرة على فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لابد من تكثيف اختبارات تشخيص فيروس كورونا.

وأضاف بوريس جونسون، خلال كلمة له، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ببريطانيا فى انخفاض مستمر، لافتا إلى أنه تم وضع نظام إنذار جديد للتعرف على عدد الإصابات.

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وأوضح رئيس الوزراء البريطانى أنه سوف يقدم خطة لإعادة فتح بريطانيا وسوف يتم عرضها فى البرلمان، وخلال أسابيع سوف نكون قادرين على اتخاذ خطوات إضافية فى مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سوف نفتح المحلات التجارية وعودة المدارس الابتدائية قريبا، ونعمل على تمكين المعلمين على الدراسة وتطبيق الامتحانات، وذلك فى إطار تخفيف الإجراءات الخاصة بالإغلاق فى بريطانيا من خلال مراقبة التباعد الاجتماعى والحفاظ عليها باستمرار.

وتابع أنه سوف يعمل على فرض حظر على أى شخص يأتى إلى المملكة المتحدة لخفض العدوى مع استمرار متابعة الخطط لخفض العدوى وتقليل انتشار الفيروس.