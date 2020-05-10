شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة الخطوط الكويتية لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلة رقمKU1411 التابعة للخطوط الكويتية قد وصلت اليوم وعلى متنها 165 عالقًا، إلى مطار القاهرة وهبطت بمبنى الركاب رقم 2 والمخصص لهبوط شركات الطيران الأجنبية والعربية، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يومًا فى العزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.