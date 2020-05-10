شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الرابع من المصريين العائدين من الكويت لمدينة طلاب جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، الفوج الرابع من المصريين العائدين من الكويت، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطى لهم بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

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واطمأن الدكتور الخشت، على حسن استقبال جميع العائدين، وتعقيمهم من خلال كبائن التعقيم الذاتى المتوافرة على أبواب ومداخل المدينة، وتسكينهم، وتوفير سبل الراحة لهم، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

وقامت الجامعة، بتوفير كميات كبيرة من المأكولات والمشروبات؛ وكل احتياجاتهم ومستلزماتهم، وفتح الكافيتريا بكامل طاقتها، وتم إعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ24 ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.