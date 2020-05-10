شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض الاختيار لها..شاهد الصور الحقيقة لحادث تفجير مديرية أمن القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 صور حقيقية توثق حادث تفجير مديرية أمن القاهرة في يناير 2014، وتوثق عنف الجماعات الإرهابية، وذلك عقب عرض مسلسل الاختيار بحلقة اليوم، حادث استهداف المديرية بسيارة مفخخة، الذي أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من رجال الشرطة وأبناء الوطن من المدنيين.

وأظهرت التحقيقات وقتها تورط 6 متهمين في الواقعة وهم أشرف على حسانين، محمد سعد عبد التواب، وسام مصطفى سيد، إسلام سيد أحمد إبراهيم، عبد الرحمن إمام عبد الفتاح، خالد فرج محمد، فضلاً عن ضلوع هشام عشماوي عن الاشراف في جميع الحوادث الإرهابية الضخمة التي شهدتها البلاد.

وكانت المحكمة أحالت 37 متهما من تنظيم بيت المقدس للمفتى وهم: توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، عمرو أحمد إسماعيل، كريم حسن صادق، عمرو محمد مصطفى، وسام مصطفى السيد، أحمد عزت محمد، أنس إبراهيم صبحى.

وضمت الأسماء المحالة للمفتى، عبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، محمود محمد سالمان، هانى إبراهيم أحمد، محمود عبد العزيز السيد، يحيى المنجى سعد، عادل محمود البيلى، ممدوح عبد الموجود عباده، أحمد محمد عبد الحليم، محمد عادل شوقى، فؤاد إبراهيم فهمى، محمد إبراهيم عبد العزيز، السيد حسانين على، محمد سلمان حماد، إسماعيل سالمان، محمد شحاتة، أحمد جمال.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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