شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يحدد مصارف الزكاة وحكم خروجها للمستشفيات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام إن الذى ينظر فى المصارف الثمانية للزكاة يجد مصرفين غير موجودين حاليا وهما المؤلفة قلوبهم وفى الرقاب . وأضاف المفتى خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج نور النبى المذاع على قناة صدى البلد، فى ظل غياب المصرفين يبقى الفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة فى الجمعيات والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ونلاحظ تعلق هذه المصارف بالإنسان. Advertisements وتابع أن مصرف فى سبيل الله وفى بعض الحالات يستوعب مصرف ابن السبيل معنى الكوارث أو وقت الشدة ولذلك لا مانع إطلاقا من إعطاء المستشفيات والأبنية الطبية تحت بند فى سبيل الله وأغلب المستشفيات تعالج بالمجان وتعالج الفقراء والمساكين فستعود على مصارف أخرى بالنفع.

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