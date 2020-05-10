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اصابات فيروس كورونا تتخطى حاجز الـ 4 ملايين و150 ألف حالة حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت اصابات "كوفيد -19"، حاجز الـ 4 ملايين و150 ألف حالة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز". 

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وأعلنت وزارة الصحة ، تعافي 1313 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين من المرض في المملكة إلى 11457، بينما سجلت 1912 حالة جديدة ليصل إجمالي المصابين بالوباء إلى 39048، كما سجلت 7 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 246.

 

وأعلنت المغرب تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6063 مصابا، وافادت وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 845.

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وذلك أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8688.

 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 4804 حالة، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض عقب تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

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