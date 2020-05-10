شكرا لقرائتكم خبر عن بوريس جونسون: تمديد قرار الإغلاق فى بريطانيا حتى مطلع يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى، عن تمديد قرار الإغلاق فى بريطانيا حتى مطلع يونيو المقبل فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال كلمة له مساء اليوم الأحد، في شهر يوليو المقبل قد نعيد فتح الخدمات العامة للمواطنين إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير، قائلا: "بدأنا تحقيق أهدافنا من خطة محاصرة كورونا وعلى البريطانيين تجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان".

وأوضح رئيس الوزراء البريطانى، أن أزمة فيروس كورونا كلفت بريطانيا خسائر اقتصادية كبيرة، مشددا على أنه لابد من السيطرة على الفيروس وإنقاذ حياة المواطنين فى المملكة المتحدة.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 282 ألف حالة.

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