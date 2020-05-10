العائدون من الكويت يشيدون بتجهيزات الإقامة بجامعة القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أحمد جمعة:
وجّه المصريون العائدون من الخارج، المقيمين في مدينة الطلاب التابعة لجامعة القاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على حسن استقبالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم.
وأشادوا بحسن الاستقبال الذي وجدوه منذ اللحظة الأولى بعد عودتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى.
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