وصول الفوج الرابع للعائدين من الكويت إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، الفوج الرابع من المصريين العائدين من الكويت، لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

واطمئن الدكتور الخشت، على حسن استقبال جميع العائدين، وتعقيمهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوافرة على أبواب ومداخل المدينة، وتسكينهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

ووفرت الجامعة، كميات كبيرة من المأكولات والمشروبات؛ وكافة احتياجاتهم ومستلزماتهم، وفتح الكافيتريا بكامل طاقتها، وتم إعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ24 ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.