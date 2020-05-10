العثور على جثة رجل أعمال مذبوحا داخل سيارته بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: عثرت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة رجل أعمال مذبوحا داخل سيارته بدائرة قسم شرطة بدر. كانت قوة أمنية تتفقد الحالة الأمنية بنطاق دائرة القسم، وعثروا على سيارة متوقفة بشكل مثير للريبة على طريق الروبيكي. بفتح للسيارة واستكشاف الأمر عثروا على جثة رجل مذبوح بداخلها، وبتفقد أوراق الهوية الخاصة به تبين أنها لرجل أعمال من محافظة أسيوط. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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