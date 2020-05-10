نشرة الحوادث المسائية.. انتحار وقتل في الهرم وإخلاء سبيل صديقي عمر جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365) شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا: إخلاء سبيل صديقي عمر جابر قرر قاضي الاستئناف بمحكمة شمال الجيزة، قبول الاستئناف المقدم من صديقي اللاعب عمر جابر، على تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات. كواليس انتحار موظف بالمعاش بالهرم كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات العثور على جثة موظف بالمعاش مشنوقا داخل شقته بمنطقة الهرم. Advertisements وزير العدل يدعو لعقد اجتماع مجلس الهيئات القضائية وجّه المستشار عمر مروان وزير العدل الدعوة لانعقاد مجلس الهيئات القضائية بعد غدًا الثلاثاء. اللهو القاتل ينهي حياة سائق توك توك بالهرم تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط عاطل؛ لاتهامه بالتسبب في قتل سائق "توك توك" بالخطأ في نهار شهر رمضان بمنطقة الهرم. حكاية سقوط إمبراطور الأسلحة الثقيلة في أسيوط (صور) خلال السنوات القليلة الماضية، اكتسب "علاء سلامة" شهرة منحته الصدارة في سماء الإجرام والأعمال المشبوهة من تجارة سلاح ومخدرات بمركز البداري محافظة أسيوط، اتخاذ الظهير الصحراوي وكرا لممارسة نشاطه غير المشروع.

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