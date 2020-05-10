سرداب سري.. ماذا وجدت الشرطة داخل منزل "خليفة عزت حنفي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

جزء غير مستقر بأرضية منزل "خُط البداري" قاد رجال الشرطة إلى سرداب سري بداخله مبالغ مالية وأسلحة نارية.

بعد إحكام قوات الأمن سيطرتها على الموقف بقيادة اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، وإعلان مقتل زعيم التشكيل العصابي "علاء سلامة" وإصابة أحد عناصر التشكيل، بدأت أعمال التمشيط داخل منزله الذي اتخذه وكرا لنشاطه.

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شكوك ساورت رجال الأمن برئاسة اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث، وذلك أثناء فحص المنزل حتى وقعت أنظارهم على "بلاط" أرضية غير مستقر، وتبين بفحصه أنه يقود إلى سرداب سري بداخله أموال و4 رشاشات و15 بندقية آلية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بأسيوط أكدت قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مُقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "اتجار فى الأسلحة النارية والذخائر" ، ومحكوم عليه بالإعدام غيابياً فى قضية "قتل عمد") بتزعم تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر ضم (7 عناصر إجرامية - من بينهم 2 مطلوب التنفيذ عليهما فى حكمين بالمؤبد لكل منهما) مُتخذين من محل إقامته بدائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزى وإدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن "أسيوط - سوهاج" مدعومين بمجموعات قتالية، ولدى وصول القوات أطلق عناصر التشكيل أعيرة نارية تجاهها على الفور أحكمت القوات التعامل حتى تم إسكات مصدر النيران وأمكن ضبطهم وتبين إصابة زعيم التشكيل بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة ومصرعه أثناء نقله للمستشفى، وكذا إصابة أحد أفراد التشكيل بطلق نارى بالساق اليسرى، وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، وعُثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية - 11 خزنة - كميات كبيرة من الطلقات لذات العيار- فرد رصاص)، كما تم ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنزل العنصر الإجرامى المذكور عُثر بداخلها على (أجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع ، وأدوات التصنيع).