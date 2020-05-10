أخبار مصر | لأول مرة.. "فوري" تستخدم أسلوب تسويقي جديد على "إنستجرام" لدعم الخير بمشاركة المشاهير

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. "فوري" تستخدم أسلوب تسويقي جديد على "إنستجرام" لدعم الخير بمشاركة المشاهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- "فوري" تجمع المشاهير والانفلوينسرز في حملة تبرع لـ١٠٠ مؤسسة خيرية

"حملة كبرى، التبرع للمؤسسات الخيرية، تطبيق المحمول "MyFawry"، التبرع لأكثر من مؤسسة"، في بادرة خيرية تعد الأولى من نوعها، وبإدارة ورعاية شركة "فوري، الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية.

أدارت "فوري" بمشاركة عدد من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي "الانفلوينسرز"، حملة ومبادرة كبيرة وضخمة تستهدف التبرع للمؤسسات الخيرية من خلال تطبيق المحمول الخاص بها "MyFawry"، حيث يمكن التبرع لـ 100 مؤسسة خيرية بالجمهورية من خلال التطبيق الأوسع انتشارًا.

اختارت شركة فوري، تطبيق "إنستجرام"، وذلك لإطلاق الحملة الخيرية، حيث يعد "إنستجرام" من أكثر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي متابعة في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي يسمح بوصول الحملة إلى قاعدة كبيرة من الجمهور وفئات مختلفة من العملاء، خاصة فئة الشباب التي تعد النسبة الأكبر من المجتمع المصري.

ونجحت الحملة في استقطاب وجذب أكثر من مليون عميل لتحميل تطبيق "MyFawry"؛ وذلك بهدف دعم المؤسسات الخيرية لاستكمال دورها في مساندة الأسر غير القادرة في القاهرة والمحافظات المختلفة.

جاء على رأس المشاركين في الحملة؛ كل من الفنان عمرو وهبة، والإعلاميتان أسما شريف منير وفرح علي، والانفلوينسر لومي خطاب ولينا طهطاوي وندى الأشموني، حيث دعوا في حملتهم عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" إلى مساندة أسر عديدة في مصر هم في أمس الحاجة الآن إلى الوقوف بجانبهم ودعمهم في ظل الظروف الراهنة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وناشد المتبرعون إلى ضرورة توجيه التبرع للمؤسسات الخيرية المختلفة من خلال تطبيق "MyFawry" ببطاقاتهم البنكية بدون أي أموال نقدية، ما يتيح توصيل مساعداتهم إلى 100 مؤسسة خيرية على التطبيق، ودعم عدد أكبر من الأسر غير القادرة في القاهرة والمحافظات المصرية المختلفة.

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"فوري" تعرب عن سعادتها لانضمام المشاهير في حملة الخير

من جهته، أعرب أحمد نبيل، رئيس قسم التسويق والعلاقات العامة لشركة فوري، عن سعادته بانضمام عدد من المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحملة الخيرية، ما يساهم في الوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور والحث على تعزيز خدمات الدفع الالكتروني في عملية التبرع للوصول إلى أكبر قدر ممكن من غير القادرين بسهولة وبشكل أسرع.

وأوضح أنه تم الاعتماد على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لما لديهم من شعبية وملايين المتابعين لتوصيل رسالتنا في ظل الظروف الحالية وهدف الدولة في تقليل التعامل النقدي لنعلن للمواطنين أنه يمكنهم استخدام بطاقات الدفع البنكية debit and credit cards لدفع كل احتياجتهم مثل شحن وفواتير المحمول، فواتير الكهرباء والمياة والغاز والتبرع لاكثر من ١٠٠ مؤسسة خيرية ويتم الدفع بالبطاقات البنكية من خلال منافذ فوري فى جميع انحاء الجمهورية او من خلال تطبيق المحمول "MyFawry" الخاص بشركة فوري.

وعبر نبيل، في تصريحاته، عن سعادته للمردود الإيجابي للحملة التسويقية، مؤكدًا أن هدف فوري الدائم هو تسهيل الحياة على المواطن.

وأطلقت شركة فوري، العام الماضي، تطبيق المحمول الخاص بها "MyFawry" الذي يتيح الدفع لأكثر من 300 خدمة من فواتير المياه، وشحن كرت ودفع فاتورة الكهرباء، الانترنت،التليفون، اشتركات النقابات والنوادى والتبرعات لاكثر من 100 جهة خيرية، وكذلك حماية المواطنين من تداعيات التكدس والزحام في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتحرص شركة فوري، على استمرار دورها المجتمعي في تسهيل الحياة على المواطنين، ومساعدة الدولة في تنفيذ خطتها للشمول المالي، والتحول إلى مجتمع غير نقدي، وذلك بإتاحة خدماتها للجمهور في أكثر من 141 ألف منفذ فوري على مستوى الجمهورية.

وتعد "فوري" الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثرمن 33 بنكا رئيسيا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، كما تقدم خدماتها من خلال المحافظ الاليكترونية للهواتف المحموله لـ15 بنكَا ولجميع شركات المحمول بما يمكن نحو 15 مليون مستخدم من دفع خدمات فورى باستخدام الهاتف المحمول ومنافذ "فوري بلس" على مستوى الجمهورية، وكذلك "MyFawry" البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.