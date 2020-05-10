أخبار مصر | "أطباء الدقهلية" تتقدم بمذكرة قانونية للبرلمان ضد النائب إلهامي عجينة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر "أطباء الدقهلية" تتقدم بمذكرة قانونية للبرلمان ضد النائب إلهامي عجينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة الأطباء بالدقهلية برئاسة الدكتور أسامة الشحات، عن تقديمها غدا الاثنين، مذكرة قانونية لرئيس مجلس النواب ولجنتي القيم والصحة بالبرلمان، ضد إلهامي عجينة نائب مجلس النواب عن دائرة بلقاس.

وجاء في المذكرة، أن النائب المذكور أهان خلال زيارته لمستشفى شربين المركزي الهيئة الطبية وتعامل معهم بطريقة تتعارض مع المهنية، حيث قلل من قدر الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، وهذه تعد مخالفة لنصوص الدستور والقانون.

وأوضح النقيب أسامة الشحات، أنه تم التواصل مع أعضاء مجلس النواب بدائرة شربين وتم الاتفاق على إرسال مذكرة قانونية بواسطة الفريق القانوني بنقابة أطباء الدقهلية والتي سيتم ضمها إلى مذكرة يقوم بعملها نواب المجلس بشربين؛ وسيقوم النواب برفعها إلى رئيس مجلس النواب ولجنتي القيم والصحة بالمجلس.

وأشار النقيب أسامة الشحات، إلى أن نقابة أطباء الدقهلية سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات وضد من تخول له نفسه التعدي أو إهانة الأطباء.

ومن جانبه رفض مجلس نقابة الأطباء، ما قام به عضو مجلس النواب الهامي عجينة، خلال اقتحامه لمستشفى شربين في صحبة حاشية أحضرها معه لزوم الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظي على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وأضافت النقابة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن ذلك حدث في الوقت الذي يواجه فيه جموع الأطباء الموت يوميًا في كل المستشفيات بصدور مفتوحة وبقلب جسور لا يعرف الخوف وضمير لا يعرف التخاذل والهروب من المسئولية مهما كانت الظروف، فقد أضحى واضحًا للجميع من كم الإصابات والوفيات التي تلحق بالطواقم الطبية مدى خطورة الوضع الذي يعملون فيه فى ظروف عمل صعبة وتعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى بل وضعف التقدير المادي لهم مقابل تضحياتهم بحياتهم لعلاج أبناء الوطن، كما قام المذكور بنشر فيديو لذلك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، ما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم.

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وتقدم مجلس النقابة العامة للأطباء، بوافر التحية للأطباء اللذين أصروا على الحفاظ على كرامتهم وكرامة مرضاهم وخصوصيتهم التي قام النائب بانتهاكها.

وأكد مجلس النقابة، أنه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية سوف يتخذوا جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو المذكور، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب.

تفاصيل واقعة النائب

كان النائب إلهامي عجينة زار مستشفى شربين، مساء أمس السبت، ومعه شاب ينشر تحركاته في بث مباشر على صفحته الرسمية على "فيسبوك" منذ دخوله من باب المستشفى، وبدأ بالسؤال عن مدير المستشفى فأكد له أحد الأطباء أنه يوجد ما ينوب عنه، وهو "وكيل المستشفى"، ولكنه طلب المدير بينما يطلب وكيل المدير المناوب إيقاف التصوير، فرد النائب "ملكش دعوه به هو بيصورني أنا، تسمح تيجي ترافقني نزور الحالات اللي فوق علشان نشوف البلاوي اللي في مستشفى شربين، واللي كانت مفخرة للدقهلية وبقت بالحالة دي".

وتوجه النائب إلى داخل المستشفى، وقال وهو يتجول بداخلها قائلا:"المرضى طلبوني وقالوا إن محدش بيبص عليهم وأن اللي له واسطة بيدخل العناية المركزة"، وزار النائب أحد الحالات بقسم الباطنة، واشتكى من عدم متابعة الحالة، فأكد له الطبيب أن الحالة يتم متابعتها باستمرار، وهذه هي التذكرة الطبية للمريض، وحاول النائب تصوير التذكرة الطبية فرفض الطبيب مؤكدًا أنها خصوصية المريض قائلا "هذا شغلنا ودور حضرتك رقابي والمفروض يكون دخول المستشفى من خلال المدير".

واشتكى أحد المرضى من عدم وجود جبس وعلق النائب: "لما المريض يشتري الجبس من برة يبقي مدير فاشل لأنه لم يرفع احتياجاته للمديرية".

وكتب النائب تعليقا على الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: "عجينة يضرب بيد من حديد، ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين بمستشفى شربين العام في محافظة الدقهلية، ويطالب مدير المستشفى بتقديم استقالته، وسيتم التوجه إلى وزيرة الصحة لاتخاذ اللازم تجاه أي مقصر".