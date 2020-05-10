أخبار مصر | نائب وزيرة الصحة يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب وزيرة الصحة يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن وباء الكورونا وباء مستحدث ناتج عن فيروس مستحدث.

وأضاف، خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا يوجد تاريخ مناعي للفيروس، بالتالي أي شخص عرضه للإصابه به".

وأكد نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان، على أهمية التباعد الاجتماعي بين الأشخاص وبعضها على أن تكون مسافة التباعد متر على الأقل لعدم وجود فرصة لانتشار عدوى كورونا، مشيرا إلى ضرورة غسل الأيدي باستمرار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

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وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.