أخبار مصر | برلمانية تتقدم باقتراح يطالب الدولة بدعم العاملين بقطاع "الكوافير"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم باقتراح يطالب الدولة بدعم العاملين بقطاع "الكوافير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة دعم الدولة للعاملين بقطاع الكوافير، جراء الأزمة الكبيرة التي تواجههم في ظل استمرار أزمة كورونا.

وقالت النائبة: "إن قطاع الكوافير يعمل به ما يزيد عن مليون مواطن ولكنه تضرر بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، حيث تم إغلاق المحال بداية من الساعة الخامسة".

وأشارت "عبدالحليم" إلى طبيعة مواعيد عمل الكوافير تبدأ بعد عودة الموظفين أي من بعد الخامسة، بما يوقف عمل هذه المحال، كما هو الحال في أيام العطلة الجمعة والسبت.

وأكدت أنه وبذلك شلت حركة العمل وطرد العمال وتسليم المحلات الإيجار الجديد لرفع القيمة الايجارية الباهظة لأن أصحاب هذا القطاع أصبحوا جميعا ملزمين بمصروفات الإيجارات والمرتبات وتكاليف ثابتة ومتغيرة وبدون أي تغطيه للإيرادات.

وشددت النائبة، على ضرورة أن تقوم الحكومة بإجراءات لحماية العاملين في هذا المجال، ومنها توفير الموافقة على قروض من أي مخصصات بدون فوائد ويتم السداد بعد ٣ شهور، حتى يمكنهم تجاوز الأزمة.

واختتمت بالقول: "كذلك مساندة الدولة في تأجيل سداد فواتير الكهرباء والغاز والمياه، وبحث عمل معاش استثنائي لأصحاب المحلات فوق الخمسين من أعمارهم لمده 6 شهور لأنهم أكثر عرضه للمرض".

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مستجدات أزمة كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.