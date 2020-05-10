أخبار مصر | تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 09:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة الفرعية، أنها والدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، تقدما الخميس الماضي، بطلب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتطبيق الحظر الكامل على البلاد في آخر أسبوعين من شهر رمضان، لكسر ذروة انتشار الفيروس خاصة بعد الزيادة السريعة في معدل الإصابات اليومين الماضيين.

وأضافت، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أنها والنقيب قدما الطلب لمجلس الوزراء بصفتهم الشخصية وليس لمجلس النقابة علاقة به، مشيرة إلى أنه لابد من استغلال هذه "الفرصة الذهبية" الحالية في عدم انتظام وتيرة العمل بسبب شهر رمضان وعيد الفطر.

وأشارت "غالب"، إلى أنها فرصة لإغلاق البلاد لاستعادة الأطباء كفاءتهم عند العودة ثانية بعد عيد الفطر، خاصة بعد ازدياد الإصابات بين الأطقم الطبية، فلابد من تطبيق "هدنة" مع الفيروس لتقليل عدد الإصابات اليومي الذي يرتفع بشكل جنوني يوما يلو الآخر.

واستكملت: "المواطنون حاليا يبدأون في تجهيزات العيد وشراء لبس العيد مما يؤدي لزيادة التجمعات وانتشار الفيروس بصورة أكبر"، مشيرة إلى أنه بالرغم من تجهيز عدد من مستشفيات الصدر والحميات في عدد من المحافظات إلا أنهم لم يستوعبوا هذه الزيادات في معدل الإصابات اليومي ولذلك لابد من هدنة تقل خلالها عدد الإصابات وتستعيد المستشفيات والأطباء كفاءتهم من جديد.

وأكدت نقيب أطباء القاهرة، أنه لديها أمل بالموافقة من جانب مجلس الوزراء على الطلب المقدم بفرض الحظر الشامل.

مستجدات أزمة كورونا

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وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.