شكرا لقرائتكم خبر عن بها أطول «تليفريك» بالشرق الأوسط.. وزير الآثار «سعيد» بأحدث «مدينة سياحية جبلية شاطئية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدعوة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، زار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الأحد، مشروع مدينة الجلالة، بمصاحبة لواء أركان حرب محمود فكري المدير التنفيذي لمشروع مدينة الجلالة، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والسيد عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

وخلال الجولة زار وزير السياحة والآثار بعض مكونات المدينة منها فندق الواحة والذي تم بناءه فوق الجبل على ارتفاع أكثر من * ٦٥٠ مترا * والكورنيش الجبلي والتليفريك والفندق الجبلي والـ«أكوا بارك» ومرسى اليخوت والفندق الساحلي.

وأعرب «العناني» عن سعادته بما شاهده من إنجاز في هذا المشروع الضخم ووصفه بأنه مدينة سياحية جبلية شاطئية مكتملة، ذات موقع استراتيجي متميز جدا فهي على بعد ٢٠ كم من العين السخنة، و٦٠ كم من العاصمة الإدارية، و٦٠ دقيقة من القاهرة، مؤكدا على أن المدينة سوف تكون واجهة وقبلة سياحية جديدة للمصريين والأجانب.

يوجد بالمدينة أطول «تليفريك» في الشرق الأوسط بمسافة ٤.٥ كم يربط بين المنطقة العليا للمدينة وفندقين آخرين هما الفندق الجبلي والفندق الساحلي، كما تضم مدينة الجلالة ٨ دور عرض سينمائي، وصالتين تزحلق على الجليد، و٦٢٤ محل ومطعم بلازا، ومدينة لليخوت تسع إلى ٣٣٣ يخت، بالإضافة إلى ألعاب مائية (أكوا بارك ) تضم ٧٣ لعبة مائية منهم ٩ ألعاب للكبار و١٠ حمام سباحة .

وفي نهاية الزيارة قدم وزير السياحة والآثار الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنهائها جميع المباني في هذا الوقت القليل ووفقا للمعايير العالمية، واصفا هذا المشروع بأنه سوف يكون اضافه جديدة للسياحة المصرية .

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