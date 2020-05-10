شكرا لقرائتكم خبر عن بنك «بلوم مصر» يعلق العمل في أحد فروعه بعد الاشتباه في إصابة موظف بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظل الإجراءات الإحترازية التي يتخذها بنك بلوم مصر للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وفقا للإرشادات المعتمدة من وزارة الصحة، وحرصاً على سلامة العملاء وكافه العاملين بالبنك، فقد تقرر تعليق العمل بفرع القاهرة الجديدة مؤقتا إثر الاشتباه في إصابة أحد الموظفين بالفرع، مع توجيه العملاء لأقرب فرع في نفس المنطقه وهو فرع «الياسمين».

وأفاد بيان للبنك، مساء الأحد، أنه قد تم الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة الموظف، أول أمس الجمعه 8 مايو، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والعمل على تعقيم الفرع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك التنسيق لإجراء مسح لكافة العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم.

وأكد البيان أنه من أجل الحفاظ على سلامه العملاء والعاملين، يستمر بنك بلوم مصر في تطبيق إجراءات الوقايه والقيام بعمليات التعقيم المستمر لكافة إدارات البنك وشبكة فروعه، واضعا التدابير الإحترازية في مقدمة أولوياته بما يتوافق مع توجهات الدولة في ظل الأزمه الراهنه.