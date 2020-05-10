شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: «المسئول الحكومي المحترف» ساهم في تحسين الخدمات بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن برنامج المسؤول الحكومي المحترف كان له تأثيرًا كبيرًا على تحسين الخدمات خلال الفترة الماضية داخل المحافظات التي أجريت بها، لافتاً إلى أن الحكومة تسعي بكل جدية على تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة والدولة مستمرة في برنامج التحول الرقمي في اطار خطوات سريعة تتم في جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، الأحد، أعمال المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف عبر المنصة التدريبية الرقمية للمتدربين من محافظات البحيرة والشرقية وكفر الشيخ.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تزامنًا مع التحول الرقمى وتكثيف الجهود المبذولة لإعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بما يتوافق مع اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشرى وفى ضوء رؤية مصر 2030.

وتستهدف المرحلة الثالثة من البرنامج تدريب ٣٠٠ متدرب من أصل ١٢٠٠ متدرب من شاغلى وظائف الادارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية التي لها تعامل مع الجمهور، ويحصل المتدربون بالبرنامج على 324 ساعة تدريبية موزعة على دورات في القانون والقيادة وإدارة التغيير وإدارة الأزمات والإدارة العامة والأمن القومى وبناء فرق العمل والتنمية المحلية وإدارة المشروعات والاتصال والتواصل ووسائل الاعلام والمالية والابداع في بيئة العمل والاصلاح الإداري والتوعية القومية والمشروعات الصغيرة والمفاهيم التكنولوجية والعلاقات العامة والاتيكيت والبروتوكولات والتمثيل الرسمي.

وأكد «شعراوى» أن الحكومة تسعي إلى زيادة الخدمات التي يمكن أن تقدم داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مؤكداً أن المتدربين سيقدمون يد العون للمحافظين، ولابد من السعي المستمر لاختيار العناصر الجيدة من المتدربين بما يدعم خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة تهدف إلى تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من خلال العمل على تدريب وتأهيل وتنمية مهارات الكوادر الحكومية من مقدمي الخدمات الجماهيرية في إطار برنامج التحول الرقمي والتطوير المؤسسي بجميع محافظات الجمهورية.

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