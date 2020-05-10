شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث أدفو تضبط «كافية شهير» لمخالفته إجراءات كورونا: فتح أبوابه وقدم الشيشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث إدفو ومجلس مدينة إدفو اليوم من ضبط أحد الكافيهات الشهيرة لمخالفته قرارات الحظر، وتجميع الزبائن داخله.

تلقي قسم شرطة ادفو بلاغا من أحد الأشخاص برؤيته عدد كبير من الشباب يمرون إلى داخل أحد البوابات الخلفية ويخرج عدد آخر بشكل لافت.

علي الفور توجهت قوة من القسم ورجال من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إلى مكان البلاغ وتبين أن أصحاب الكافية لديه باب خلفي بشارع صلاح سالم ، ولها منفذ إليه يقومون باستقبال الزبائن فيها دون إضاءة المكان.

وتمكنت القوات من ضبط عدد من الشباب بداخله، وتم الكشف عنهم جميعا وتحرير محضر رسمى بالواقعة وتم مصادرة ٨٢ كرسى و١٣ شيشة وشاشة عرض سامسونج بمخازن الوحدة المحلية.