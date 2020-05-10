شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي على شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بدأت اليوم في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد 35 منزل بشارع سيدى حبيب بمدينة المنيا، لمدة أسبوعين، وذلك ضمن التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدى حبيب، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات، حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمنطقة بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزاره الصحة، أنه على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي في شارع سيدى حبيب بالمنيا، حيث تم تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق اجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم.