شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي على شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بدأت اليوم في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي لعدد 35 منزل بشارع سيدى حبيب بمدينة المنيا، لمدة أسبوعين، وذلك ضمن التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المحافظ، أنه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي بشارع سيدى حبيب، بعد التأكد من إيجابية بعض العينات، حيث تم إجراء عملية عزل للمخالطين من قبل وزاره الصحة، ويتم وضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وذلك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين.
وناشد المحافظ جميع المواطنين بالمنطقة بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتي الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالشارع، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزاره الصحة، أنه على الفور تم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي في شارع سيدى حبيب بالمنيا، حيث تم تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق اجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم.
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