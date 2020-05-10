شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» ترفض اقتحام إلهامي عجينة لمستشفى شربين: ينتهك الدستور والقانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء عن رفضها لما قام به النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، ووجهت النقابة التحية للأطباء الذين حافظوا على كرامتهم من اعتداء النائب ومجموعة من أنصاره.

وقال بيان صحفي للنقابة: «فى الوقت الذي يواجه فيه جموع الأطباء الموت يومياً، في كل المستشفيات بصدور مفتوحة وبقلب جسور لا يعرف الخوف وضمير لا يعرف التخاذل والهروب من المسؤولية مهما كانت الظروف، وأضحى واضحاً للجميع من كم الإصابات والوفيات التي تلحق بالطواقم الطبية مدى خطورة الوضع الذي يعملون فيه في ظروف عمل صعبة.. بالإضافة إلى تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى بل وضعف التقدير المادى لهم مقابل تضحياتهم بحياتهم لعلاج أبناء الوطن، نفاجأ بنائب جاء من غياهب النسيان بحثاً عن شهرة ودعاية لنفسه على حساب من يقدمون أرواحهم فداءاً لمرضاهم، في موقف أقل ما يوصف أنه جريمة في حق الجميع».

وتابع: «لذا يرفض مجلس نقابة أطباء مصر ما قام به الهامي عجينة، عضو مجلس النواب، باقتحامه لمستشفى شربين في صحبه حاشية أحضرها معه لزوم الدعاية الإنتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظى على الفريق الطبى، وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدي على حرمة المرضى، وتصوير للملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى، وقرارات وزيرة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما قام المذكور بنشر فيديو لذلك على صفحته مما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم».

وتقدم مجلس النقابة العامة للأطباء بوافر التحية للأطباء اللذين أصروا على الحفاظ على كرامتهم وكرامة مرضاهم وخصوصيتهم التي قام النائب بانتهاكها، وأكد المجلس أنه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية سوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد النائب أمام النائب العام، والسلطات القضائية المختصة، ورئيس مجلس النواب.