شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي واصفًا الإمام البخاري: «الصندوق الأسود للأمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يشكك في السنة النبوية المشرفة؛ يشكك في الدين.

وأضاف، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن لدينا اثنين قرآن، ووحين هما "القرآن المقروء" و"القرآن المتبع" وهو السنة النبوية المشرفة.

وأوضح الجندى، أن الرسول محمد- صل الله عليه وسلم- قال: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومعه)، لافتا إلى أن الإمام البخاري- رضى الله عنه- هو بمثابة «الصندوق الأسود للأمة» مثل الصندوق الموجود في الطائرة الذي يسجل كل المعلومات الدقيقة.

ونوه الجندي إلى أن الإمام البخاري ليس له مثيل في الاتقان والفقه والفهم والتجويد والشروط الخاصة بالأحاديث في ضبط الرواية وقبول الرواية ليست لها مثيل في التاريخ العالمي والحضاري لقبول الوثائقيات التاريخية.

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