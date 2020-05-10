شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«كارت مسبوق الدفع».. تعرف على موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ 500 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، بدء استكمال صرف الدفعة الأولي للمتخلفين عن الصرف على 3 دفعات من منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اعتبارا من غدا الأثنين وحتي 14 مايو الجاري، وذلك من خلال4000 منفذ لهيئة البريد، و600 مدرسة بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن فروع البنك الزراعي المصري انتهت اليوم الأحد من صرف نفس الدفعة.

وقال الوزير، في بيان الأحد، إن اجمالي من قام بالصرف من الدفعة الأولي من خلال منافذ البريد، وفروع البنك الزراعي، وعن طريق شركات المحمول وبنكي الأهلي ومصر وصل حتي الآن إلى مليون و300 ألف، و156 مستحقاً، وباقي 737 ألفا و168 مستحقا، سيتم الصرف لهم حتي 14 مايو الجاري وذلك من إجمالي المستحقين البالغ 2 مليون، و37 ألفا، و324 مستحقاً الذي تم تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الالكترونية لوزارة القوي العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك .

وأوضح الوزير، إنه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة التي سيكون بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك .