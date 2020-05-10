شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. طرق سهلة لزيادة الحسنات في رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، الحلقة السابعة عشر من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك"، والتي تحدث خلالها عن سبل وطرق زيادة الحسنات والتقرب إلى الله عز وجل خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال فهمى :"ها نحن في شهر رمضان الشهر المبارك الفضيل الذى صرح الله باسمه صريحا في الشهر الكريم، فقال عنه :"شهر رمضان"، ولهذا الشهر الكريم مميزات لم تكن لغيره من الشهور، منها أن الله عز وجل أكرم الأمة الإسلامية بأن أنزل فيها القرآن وأنزله في شهر رمضان فقال:" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ".

وتابع فهمى :"القرآن نور ورحمة وهدى وشفاء، وهو منهج عظيم لو سرنا على طريقه لتغيرت أحوالنا من الأسوأ إلى الأحسن، ففيه الصيام والقيام ويقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، وما أحوجنا إلى أن يغفر الله لنا الذنوب والآثام والمعاصى، فقد امتلأت أجسادنا وعقولنا بالذنوب والمعاصى.

واختتم مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف:"شهر الصفاء والرحمة والمودة والعفو والصفح والمغفرة وهو شهر يجب علينا أن نغتنم كل دقيقة في نهاره وأن نستثمر كل دقيقة في لياليه، فهو نعمة يجب اغتنامها".