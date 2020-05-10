شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور محمد العريان يحتفل بعيد الأم حول العالم: لا يعرف حبها لأطفالها حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، بعيد الأم الذى تحتفل به بعض الدول حوال العالم، اليوم 10 مايو، مقدما الشكر لهن على ما يقدمانه خلال هذه الأوقات المقلقة وأيضا دورهن فى الحياة كل يوم.

وكتب العريان، عبر حسابه على انستجرام: "عيد أم سعيد لجميع الأمهات، نشكركن على كل ما تفعلانه، ليس فقط خلال هذه الأوقات المقلقة ولكن أيضًا كل يوم، شكر خاص لأمى الرائعة، التى لا يعرف حبها ودعمها لأطفالها أى حدود".





من ناحية أخرى، صرح الدكتور محمد العريان، مؤخرا، أن هناك نوعين من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أحدهما مدرك للوضع مثل "المقيم" والآخر لا يدرك الوضع مثل "السائح"، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع فى الوضع الأخير.

وأضاف الدكتور محمد العريان فى محاضرة نظمتها جامعة "النيل"، أنه ينصح بعدم الاستسلام لذلك لأن الأوضاع تتغير، مشيرا أن مصر لديها فرص جيدة.

وبسؤاله عن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، قال العريان إنه ليس لديه معلومات كافية عنه، ولكنه قال إنه قطاع معرض للخطر، وسيكون هناك عواقب كارثية إذا لم يتم مساعدته، ويجب أن يكون له أولوية، مضيفا: البنك المركزى المصرى حسب ما يعرفه، يقوم بعمل جيد حتى الآن، حيث وفر عامل الاستقرار ولم يفقد السيطرة، ولفت إلى أن الأرجنتين واجهت مشكلة كانت بدايتها خطأ ارتكبه البنك المركزى.

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وحول عودة السفر فى ظل الأوضاع الحالية، قال إنه لن يكون سهلا فى ظل انتشار الفيروس المستجد.

وقال العريان إن الجامعات حول العالم فى وضع إدارة الأزمة، ولديهم الكثير من الأسئلة بلا إجابات، فمثلا، متى يعود الطلاب وكيف يعود الطلاب وكيف يتم الدراسة للطلاب حال استمرار الوضع، وكيف يتم اختبارهم.

وأضاف أن الجامعات تدرك أننا فى وضع أزمة، ولكن هناك تغيير فى الاستراتيجية فى كيفية إدارة الأمور، مشيرا إلى أن النظام التعليمى سيخرج من هذه الأزمة فى وضع إيجابى، لأن هناك تغيير فى كيفية إدارة المحتوى.