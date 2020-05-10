شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنشر فيديو توضيحى يكشف عن إجراءات تعقيم الطائرات والتصدى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت اليوم الأحد، شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى فيديو توضيحى كشفت فيه على لسان الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن الإجراءات الإحترازية والوبائية الرى تتخذها الشركة للتصدى لوباء كورونا ومنع انتشارة طبقا للإجراءات الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحةُ العالمية.

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وكشف الفيديدو الذى بثته الشركة على حساباتها الرسمية على كافة مواقع الواسل الاجتماعى بعدة لغات عن عمليات التعقيم التى تتعامل بها الأطفم المخصصة من قبل الشركة حفاظا على أرواح الركاب والطواقم الطائرة خارج وداخل الطائرة، كما يوضح جهود شركة مصر للطيران لتعقيم وتطهير أسطولها للمحافظة على سلامة وصحة الركاب وفرق العمل وإجراءات تخزين الطائرات بهدف المحافظة على صلاحيتها لحين عودة حركة الطيران.

ويجيء الفيديو بعد ساعات من زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمطار القاهرة والتى رافقه فيها كل من، الطيار محمد منار وزير الطيران واللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للوقوف على مدى الإجراءات الإحترازية المتبعة بمطار القاهرة والاطمئنان إلى مواكبتها مع أعلى درجات الجودة واستعدادها وجاهزيتها حال استئناف حركة الطيران مرة أخرى.