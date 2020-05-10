شكرا لقرائتكم خبر عن هام لمزارعى الذرة الرفيعة.. أنواع التقاوى وطرق تجهيز الأرض.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية التي أصدرها قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة اتباعها مع بداية موسم الزراعت الصيفية ومراعاتها خلال شهر مايو الجاري.

وتبدأ التوصيات بعمليات شراء وإعداد التقاوى :

-يتم شراء التقاوى من مصادر موثوق بها كالجمعيات التعاونية وإدارات الإرشاد الزراعى، ويجب أن تكون معبأة تعبئة سليمة وعليها كروت إدارة فحص واعتماد التقاوى موضحا بها الصنف وجهة الإنتاج ونسبة الإنبات وتاريخ الإنتاج

-تفضل الهجن لارتفاع إنتاجيتها وصلاحية سيقانها للاستخدام كأعلاف، وتزرع الأصناف والهجن القصيرة فى المناطق القريبة من الطرق – كما تزرع الأصناف الطويلة فى المناطق البعيدة عن الطرق

-إضافة السماد البلدى بمعدل 20 م3 على الأرض البلاط قبل الحرث

-يتم نثر السماد الفوسفاتى على الأرض قبل حرثها بمعدل 150 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم الأحادى

إعداد الأرض:

Advertisements

-الأرض التى تكثر بها الحشائش يتم فيها طفى الشراقى فى هذا الشهر ( رية كدابة ) حتى تساعد على إنبات الحشائش قبل عملية الحرث ، عند استحراث الأرض يتم الحرث وجهين متعامدين على الأقل –

-يستحسن جمع الحشائش من الأرض بعد الحرثة الأولى وتجميعها على رأس الحقل ، ثم تزحيف الأرض

-يتم تخطيط الأرض بمعدل 12 خطا فى القصبتين 60 سم – ويتم مسح الريش العمالة

-يفضل فى مناطق زراعة الذرة الرفيعة أن تتم الزراعة فى تجمعات حيث تصل مساحة التجميعة الواحدة من 50 – 100 فدان تزرع فى موعد واحد أى فى نفس مناوبة الرى لتقليل أضرار فتك الطيور

-تقسم الأرض الى فرد بعرض 7 أمتار ( قصبتين ) تفصل بينهما بتون ومراوى بالتبادل ثم تقسم الفرد الى حواويل كل حوال فى حدود 10 خطوط وذلك لإحكام عملية الرى

-ينصح بإضافة جرعة تنشيطية تمثل ثلث كميات السماد النتروجينى عند الزراعة عقب محصول القمح