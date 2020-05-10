شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسترد 1520 فدان بمركز الواحات البحرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استردت محافظة الجيزة 1520 فدان بمركز ومدينة الواحات البحرية ، حيث شنت أجهزة المركز حملة بقرية القصر وأزالت كافة التعديات الواقعة علي أرض الاستثمار بطريق الحيز الكيلو 20 علي مساحة 320 فدان ، متمثلة في خطوط مياه وشبكات ري وبعض فسائل النخيل الصغيرة كما تم إزالة مبني 100 متر من بلوك الحجر الجيري بارتفاع 1.5 متر بغرض الاستيلاء علي الارض . كما توجهت الحملة الي منطقة أم اللفاع وإزالت التعدي الواقع علي أرض استثمار سياحي علي مساحة 1200 فدان متمثلة في شبكات ري وتنقيط بغرض الاستيلاء علي الارض ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتصدي لكل متعدي علي أراضى الدولة وتعليمات الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية. وفى السياق واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال اطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا . Advertisements وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة. وشدد محافظ الجيزة على تنظيم حملات يوميه لغلق كافة السناتر التعليمية واستقبال بلاغات المواطنين بشأن وجود أى سنتر ما زال يعمل وتوجيه حملات فورية للغلق.

استرداد 1520 فدان بالواحات البحرية



استرداد 1520 فدان بالواحات البحرية



استرداد 1520 فدان بالواحات البحرية

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