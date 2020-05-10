شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاكتئاب والانتحار يطاردان الأمريكان والسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الكوارث الكثيرة التى تسبب فيها وباء كورونا، إلا أن هناك أمورا سلبية أخرى تتعلق بالصحة النفسية نشأت بسبب حالة الخوف والهلع من الفيروس، خاصة فى الولايات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا منه.

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن تفشى الوباء فى أمريكا تسبب في صدمات نفسية واسعة فى ظل الجرعات اليومية من الوفيات والعزل والخوف حتى إن الوكالات الفيدرالية والخبراء حذروا من أن موجة تاريخية من مشكلات الصحة النفسية تقتر،ب وتشمل اكتئابا وتعاطى للمخدرات واضطراب ما بعد الصدمة والانتحار وسيعجز نظام الصحة النفسية هناك عن مواجهة تلك الأضرار.

تفاصيل القصة من خلال الفيديو التالى...

وفقا للصحيفة نفسها أبلغ نصف الأمريكيين بأن أزمة كورونا تضر بصحتهم النفسية، كما أن الخط الساخن للطوارئ الفيدرالية تلقي الكثير من المكالمات عن الضغوط العاطفية سجل زيادة في المكالمات أكثر من 1000% فى إبريل مقارنة بنفس الفترة فى العام الماضى.

Advertisements

وقام 20 ألف شخص بإرسال رسائل نصية على الخط الساخن الذى تديره هيئة تعاطى المخدرات.

وبالرغم من كل هذا خصص الكونجرس حصة قليلة للغاية لأضرار الوباء النفسية

وفى نفس الوقت يعانى المعالجون النفسيون من تقديم أساليب العلاج على الإنترنت

والوصول إلى الجماعات المعرضة للخطر.