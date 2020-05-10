شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مسرب يكشف تدهور الأوضاع داخل السجون القطرية فى ظل انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديو مسرب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى الأوضاع المتدهورة داخل السجن المركزى القطرى، حيث نشرت صفحة"سجناء فى قطر" على تويتر فيديو مسرب من داخل السجن المركزى بالدوحة يكشف حالة الازدحام التي تعاني منها السجون القطرية رغم تفشى أزمة كورونا. وحسب صفحة "سجناء قطر" لا يتوقف النظام القطري عن جلب المزيد من المعتقلين إلى السجن المركزي مما أدى إلى حالة من الازدحام الشديد دفع إدارة السجن إلى تسكين عدد كبير من السجناء في مكتبة السجن.

كتبت صفحة "سجناء قطر": "تجلب الحكومة القطرية المزيد من الأشخاص إلى سجن قطر المركزى مما أسفر عن زيادة الاكتظاظ. ينام السجناء الآن في "المكتبة".

جدير بالذكر أن صفحة سجناء قطر هي صفحة أنشأها المدافعون عن حقوق السجناء والمعتقلين داخل سجن قطر المركزي، و تطالب الصفحة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل الحد من الانتهاكات التي تحدث داخل السجن المركزي القطري.

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الصفحة التي تتحدث نيابة عن السجناء كتبت: "نحن لا نريد الموت في السجن، نحن أيضا بشر، لدينا حقوق".