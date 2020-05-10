شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تسمح لطلاب الدبلومات المفصولين لعدم تحقيق نسب الحضور بالتقدم للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه تمت الموافقة على السماح للطلاب المفصولين الذين لم يحققوا نسبة حضور 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية أو 75% من ساعات التدريبات العملية، والذين استنفذوا عدد مرات إعادة القيد بالتقدم لامتحان هذا العام من الخارج للصف الدراسى الذى بلغوه، قائلا: هذه القرار ينطبق على جميع طلاب التعليم الفنى، سواء النقل أو الدبلومات.

وأضاف نائب الوزير فى تصريح خاص، أن القرار صعب وتم اتخاذه هذا العام للظروف الصعبة التي فرضتها جائحة الكورونا، أنه يستثنى الطلاب هذا العام فقط من الشرط المنصوص عليه في القرار سالف البيان بمرور عام دراسي كامل علي نجاحهم في الصف السابق دون أن يمتد هذا الإجراء إلي الطلاب المفصولين لأسباب أخري غير الغياب.

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وتابع نائب الوزير: نظرا لاستبدال امتحانات سنوات النقل التحريرية للفصل الدراسى بالتقييم من خلال تقديم بحوث تطبيقية، يتم تطبيق القواعد والضوابط الخاصة بتقديم البحوث التطبيقية في سنوات النقل على هؤلاء الطلاب أيضا مع السماح لهم بحضور الامتحانات العملية التي ستعقد في الأسابيع الثلاثة السابقة لبدء الدراسة في العام الدراسى القادم،قائلا: كنا نهدف إلي التطوير وتدريب هؤلاء الطلاب والسماح لهم بدخول الدور الثاني مثل ما فعلنا العام الماضي ولكن ظروف الكورونا أجبرتنا هذا العام علي اتخاذ هذا القرار الصعب

وأكد نائب الوزير: أن هذا القرار ينطبق علي كل طلاب التعليم الفني بما يتضمنه ذلك من طلاب سنوات النقل والدبلومات ويخص طلاب سنوات النقل بضرورة اجراء البحوث التطبيقية وتقديمها في الميعاد وحضور الامتحانات العملية المقررة لطلاب هذه السنوات في الأسابيع الثلاثة قبل بدء العام الدراسي الجديد.