شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ”الخليج 365” يرد على أسئلة أولياء الأمور الخاصة بتسليم الأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب ”الخليج 365” عن استفسارات وأسئلة أولياء الأمور الخاصة بتسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية من خلال فيديو تم بثه على صفحة الخليج 365" على الفيس بوك.

وتساءل أولياء الأمور حول طلب بعض المدارس تسليم بحث ورقى وآخر إلكترونى يتم رفعه على موقع المدرسة، حيث أجاب ”الخليج 365”: تسليم الأبحاث مرة واحدة فقط وليس من الضرورى قيام أولياء الأمور برفع البحث الورقى على موقع الإدارة التعليمية أو المدرسة.

وحول إمكانية تقديم إعداد البحث وتقديمه فى هذه التوقيت، يستطيع أولياء الأمور والطلاب الذين لم يقوموا بإعداد البحث أن ينجزوه فى هذه الأيام المتبقية من توقيت تسليم الأبحاث من 9 حتى 16 مايو الجارى، كما أجاب الخليج 365" عن سؤال حول مصير الأبحاث التى يتم اكتشافها متطابقة مع بعضها حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حال تطابق الأبحاث يتم حجب نتيجة الطالب حتى إعلان الوزارة إجراء ومصير البحث المتطابق، كما سيحصل الطالب على صفر إذا لم يقدم مشروعا بحثيا خلال الفترة المحددة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم تسليم بحث ورقى وآخر إلكترونى، حيث أكدت على ضرورة تسليم بحث واحد فقط ورقيا أو إلكترونيا، كما أنه فى حالة تعذر تسليم البحث إلكترونيا يتم التوجه إلى المدرسة فى الموعد المحدد وتسليم البحث.

وأجاب ”الخليج 365” عن سؤال حول ضمان تسليم الطالب للأبحاث فى المدرسة وإلكترونيا، ففى هذه الحالة يحصل الطالب على إفادة أو إيصال بتسليم البحث الورقى فى المدرسة بعد كتابة الكود والصف الدراسى على الظرف من الخارج، أما البحث الإلكترونى تظهر للطالب رسالة تم تسليم البحث وسيتم تقييمك.

أمام بالنسبة لموعد تسليم الأبحاث الإلكترونية، فمتاح للطالب تسليم البحث ورقيا من خلال اتباع بعض الإجراءات المهمة، منها الدخول على منصة "إدمودو" new.edmodo.co، ثم موقع رفع الأبحاث " new.edmodo.co " باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، ويبدأ الطالب بالضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" في حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعد الدخول يجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثي لعام 2019- 2020"، ثم يجد الطالب مكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف، على أن يكون الملف يحتوي على الكود التعريفي بالإضافة للسنة الدراسية.

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ويقوم الطالب بالضغط على كلمة (افتح)، وبعدها يضغط على كلمة "أرفق"، وسوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر"، وعبارة "ملف من حقيبة الظهر يُقصد بها استعادة مشروع البحث إذا كان تم رفعه على المنصة من قبل أي قبل بدء موعد تسليم الأبحاث"، ويضغط الطالب على أيقونة "ملف من الحاسب" وهنا تنتقل المنصة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث وبعدها يتم رفع الملف على المنصة بكل سهولة".

كما تتمثل الخطوات للدخول على منصة تسليم البحث إلكترونيا، أنه بعد الانتهاء من تحميل ملف البحث على المنصة سوف تكون هناك أيقونة صغيرة اسمها "تسليم الواجب"، عندما تضيء باللون الأزرق، يتم الضغط عليها وهذا يعني أنه تم تحميل البحث على المنصة، وبعدها تظهر علامة تسأل الطالب هل أنت مستعد للتسليم أو غير مستعد وعلى الطالب أن يضغط على كلمة مستعد، وبعدها تظهر للطالب رسالة مفادها "تم تسليم العمل، وسوف نعلم معلمك، وهذه الرسالة هي ضمان تسليم البحث بنجاح.

واستقبل ”الخليج 365” أسئلة بعض أولياء الأمور تتعلق بمدى تحويل البحث القورقى إلى ملف pdf أو cd، وفى هذه الحالة لا يشترط تحويل البحث إلى نسخة بى دى اف" لتسليمه ورقيا بل يستطيع الطالب الذى كتب البحث بالقلم تسليمه فى المدرسة.

وتساءل بعض قراء ومتابعى صفحة ”الخليج 365” حول آلية تصحيح البحث وحصول الطالب على درجات؟ وحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم لن يتم تصحيح البحث وإنما تقييمه يتم أما بمقبول أو غير مقبول دون درجات والطالب الى يجتاز البحث سوف يحصل على 100% وبالتالى يحصل على الدرجة الكاملة فى الفصل الدراسى الثانى.

كما استفسر أولياء الأمور عن إمكانية كتابة اسم الطالب على الظرف فى البحث الورقى أثناء التسليم؟ وفى هذه الحالة يتم فقط كتاب كود الطالب والصف الدراسى وفئة الطالب إذا كان من طلاب الدمج أو ذوى الاحتياجات الخاصة.

وعن توقيت تسليم أبحاث الطلاب المصريين فى الخارج، يتم تسليم أبحاث الطلاب المصريين فى الخارج وفق لجدول تسليم أبحاث الطلاب المصريين داخل جمهورية مصرية العربية من 9 حتى 16 مايو الجارى